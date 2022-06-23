Наркологи рассказали, как санкции повлияли на рост смертности от приема веществ

Социально-экономическая нестабильность затронула самую уязвимую часть населения – зависимых лиц. Только за период пандемии смертность в России от приема психоактивных веществ по данным Росстата выросла на 60% в 2020 году в сравнении с предыдущим годом, заявил президент Независимой наркологической гильдии Руслан Исаев на круглом столе в Общественной палате.

По его словам, даже рост цен на наркотические вещества на 20% за период с марта по май 2022 года из-за санкций не повлиял на снижение употребления наркотиков.

Он отметил, что пандемия и последовавшие геополитические изменения в мире в первую очередь оказывают влияние на психику подростков.

Исаев рассказал, что в Москве более чем в 2 раза увеличилось количество подростков, больных наркоманией за 2020–2021 годы (рост на 119%).

Специалисты также связывают активный рост употребления ПАВ с участием военнослужащих в боевых действиях в связи с развитием посттравматического расстройства. На данный момент ведутся работы по созданию центров для помощи таким гражданам.

