Turkish Airlines прекратила полеты из Екатеринбурга в Стамбул
Турецкая авиакомпания Turkish Airlines временно прекратила полеты из Екатеринбурга в Стамбул. Об этом сообщает информационное агентство РИА Новости со ссылкой на пресс-службу екатеринбургского аэропорта «Кольцово».
Отмечается, что рейсы будут отменены с 16 апреля по 15 мая 2022 года.
При этом причину ограничений в пресс-службе не назвали и посоветовали обратиться к перевозчику.
Ранее в АТОР рассказали, что из России в Турцию рейсами семи авиакомпаний будут летать пять туроператоров.
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