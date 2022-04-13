Turkish Airlines прекратила полеты из Екатеринбурга в Стамбул

Турецкая авиакомпания Turkish Airlines временно прекратила полеты из Екатеринбурга в Стамбул. Об этом сообщает информационное агентство РИА Новости со ссылкой на пресс-службу екатеринбургского аэропорта «Кольцово».

Отмечается, что рейсы будут отменены с 16 апреля по 15 мая 2022 года.

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При этом причину ограничений в пресс-службе не назвали и посоветовали обратиться к перевозчику.

Ранее в АТОР рассказали, что из России в Турцию рейсами семи авиакомпаний будут летать пять туроператоров.

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