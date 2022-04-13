Turkish Airlines прекратила полеты из Екатеринбурга в Стамбул

Турецкая авиакомпания Turkish Airlines временно прекратила полеты из Екатеринбурга в Стамбул. Об этом сообщает информационное агентство РИА Новости со ссылкой на пресс-службу екатеринбургского аэропорта «Кольцово».

Отмечается, что рейсы будут отменены с 16 апреля по 15 мая 2022 года.