Туризм стал самым желанным карьерным направлением в сфере устойчивого развития
Самым востребованным карьерным направлением в сфере устойчивого развития стал туризм, следует из опроса, проведенного в рамках студенческого экологического фестиваля »ВузЭкоФест», результаты опроса есть у НСН.
Отмечается, что 8,2% опрошенных хотят заниматься экотуризмом, еще 7,6% хотят стать управленцами, 7,4% респондентов хотели бы работать в сфере образования и просвещения. Научно-исследовательская работа и технологии привлекают 7,2% опрошенных.
Самыми непопулярными направлениями стали обращение с отходами и право, которые привлекли меньше 2,5% опрошенных.
Кроме того, 70% российских студентов уверены, что для старта карьеры в сфере ESG университетских знаний им достаточно.
Опрос был организован АНО «Территория устойчивого развития» при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии РФ, Министерства науки и высшего образования РФ, а также госкорпорации «Росатом» и Сибирского государственного индустриального университета (СибГИУ).
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru