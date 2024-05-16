Туризм стал самым желанным карьерным направлением в сфере устойчивого развития

Отмечается, что 8,2% опрошенных хотят заниматься экотуризмом, еще 7,6% хотят стать управленцами, 7,4% респондентов хотели бы работать в сфере образования и просвещения. Научно-исследовательская работа и технологии привлекают 7,2% опрошенных.

Самыми непопулярными направлениями стали обращение с отходами и право, которые привлекли меньше 2,5% опрошенных.

Кроме того, 70% российских студентов уверены, что для старта карьеры в сфере ESG университетских знаний им достаточно.

Опрос был организован АНО «Территория устойчивого развития» при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии РФ, Министерства науки и высшего образования РФ, а также госкорпорации «Росатом» и Сибирского государственного индустриального университета (СибГИУ).

