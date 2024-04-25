Карьерный консультант Минаева: Женщины поменяли подход к собеседованиям

«Наблюдаю, что женщины при проведении переговоров о зарплате могут быть очень аккуратны, и более стеснительны, консервативны. Поэтому они изначально запрашивают меньшие суммы, чем просят мужчины. Но последнее время знания о рынке труда меняются. Кандидаты больше узнают о том, как нужно проводить переговоры, как оценивать себя. Могу сказать, что женщины подтянулись в плане переговоров по зарплате» — отметила она.

По ее словам, работодатели тоже поменяли подход к оценке компетенций кандидатов: если раньше были сильны различные предубеждения, то сейчас это изменилось.

«Сейчас работодатель больше обращает внимание на знания и компетенции соискателей, чем на половую принадлежность или возраст. Работодатели равноценно рассматривают мужчин и женщин на руководящие и экспертные должности, на которых предполагаются более высокие зарплаты» — пояснила карьерный консультант.

Минаева также отметила, что процент женщин, которые работают по традиционно мужским профессиям, увеличивается.

«Больше женщин стали претендовать на такие вакансии и больше работодателей сейчас готовы их рассматривать. Некоторые HR-специалисты делятся своей практикой, что у них девушки работают на таких позициях. Они советуют коллегам не отсеивать женщин на эти должности. Поэтому часть работодателей меняет свою точку зрения. Но все равно, пока что 90% кандидатов на данные позиции — это мужчины» — уточнила она.

Ранее депутат Татьяна Буцкая заявила, что в Госдуме нет никаких гендерных ограничений, однако женщинам по-прежнему дарят цветы и открывают дверь, передает Telegram-канал "Радиоточка НСН".

