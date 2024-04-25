Карьерный консультант Минаева: Женщины поменяли подход к собеседованиям
Женщины поменяли подход к собеседованиям и стали более уверенными в переговорах о зарплате, рассказала НСН карьерный консультант Татьяна Минаева.
Отчет Минтруда о гендерном равенстве доказывает, что женщины изменили свою модель поведения при устройстве на работу. Такое мнение выразила карьерный консультант и HR-эксперт Татьяна Минаева в беседе с НСН.
Ранее Минтруд отчитался, что в России обеспечено гендерное равенство в сфере труда: одним из основных принципов правового регулирования трудовых отношений выступает паритет прав и возможностей работников — как женщин, так и мужчин, пишет РБК. Минаева подтвердила, что не наблюдала ситуаций, когда бы работодатель намеренно завышал или занижал заработную плату исходя из пола кандидата.
«Наблюдаю, что женщины при проведении переговоров о зарплате могут быть очень аккуратны, и более стеснительны, консервативны. Поэтому они изначально запрашивают меньшие суммы, чем просят мужчины. Но последнее время знания о рынке труда меняются. Кандидаты больше узнают о том, как нужно проводить переговоры, как оценивать себя. Могу сказать, что женщины подтянулись в плане переговоров по зарплате» — отметила она.
По ее словам, работодатели тоже поменяли подход к оценке компетенций кандидатов: если раньше были сильны различные предубеждения, то сейчас это изменилось.
«Сейчас работодатель больше обращает внимание на знания и компетенции соискателей, чем на половую принадлежность или возраст. Работодатели равноценно рассматривают мужчин и женщин на руководящие и экспертные должности, на которых предполагаются более высокие зарплаты» — пояснила карьерный консультант.
Минаева также отметила, что процент женщин, которые работают по традиционно мужским профессиям, увеличивается.
«Больше женщин стали претендовать на такие вакансии и больше работодателей сейчас готовы их рассматривать. Некоторые HR-специалисты делятся своей практикой, что у них девушки работают на таких позициях. Они советуют коллегам не отсеивать женщин на эти должности. Поэтому часть работодателей меняет свою точку зрения. Но все равно, пока что 90% кандидатов на данные позиции — это мужчины» — уточнила она.
Ранее депутат Татьяна Буцкая заявила, что в Госдуме нет никаких гендерных ограничений, однако женщинам по-прежнему дарят цветы и открывают дверь, передает Telegram-канал "Радиоточка НСН".
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