Туристы стыковочных рейсов рассказали о своих страхах
При покупке билета на стыковочный рейс 73% опрошенных туристов признались, что боятся не попасть на следующий. Забыть о визе, необходимой при стыковке, опасаются около 20%. Всего лишь 6% туристов убеждены, что стыковочный полет пройдет без каких-либо осложнений. Такие данные опубликовал сайт Ozon.travel.
Выбор стыковочных рейсов туристы делают, чтобы получить возможность выйти в город. Среди опрошенных таких 63% пассажиров. Экономят время на перелетах и выбирают минимальный интервал между рейсами 27% опрошенных, для оставшихся 10% эта опция не имеет значения.
Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе рассказала НСН о наиболее популярных у россиян направлениях для отдыха во время майских каникул.
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