Туристы стыковочных рейсов рассказали о своих страхах

Выбор стыковочных рейсов туристы делают, чтобы получить возможность выйти в город. Среди опрошенных таких 63% пассажиров. Экономят время на перелетах и выбирают минимальный интервал между рейсами 27% опрошенных, для оставшихся 10% эта опция не имеет значения.

Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе рассказала НСН о наиболее популярных у россиян направлениях для отдыха во время майских каникул.

