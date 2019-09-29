Туристы рассказали о раздражающих факторах в совместных путешествиях

Путешественники рассказали, какие факторы способны испортить впечатления от совместных туров, информирует Aviasales, который провел опрос 50 тысяч пользователей.

Во время отдыха со второй половиной 38 процентов опрошенных раздражают большие траты партнера. Об этом чаще заявляют мужчины. Женщинам не нравится контроль со стороны спутников за их тратами.

Сон партнера вместо прогулки или экскурсии в путешествии становится проблемой для 25 процентов участников опроса.

На отдыхе выбор блюда оказывается поводом для споров у 19 процентов туристов. При этом женщины расстраиваются из-за непритязательности спутников, которые готовы питаться фастфудом, а мужчины – из-за женских запретов на алкоголь.

Фотографии являются причинами конфликтов для 18 процентов путешественников. Мужчин раздражает количество снимков, которые просит их сделать вторая половина, а женщин – ракурсы, в которых их снимают мужчины.

Ранее НСН написала, за какое количество дней до выхода на работу следует возвращаться из путешествия на родину.



