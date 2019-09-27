Россиянам рассказали, как правильно возвращаться из отпуска на работу
Российским туристам рекомендуют возвращаться из отпуска за границей за четыре дня до выхода на работу. Как отмечает Москва 24, об этом рассказали в столичном Депздраве, подчеркнув, что такая схема позволит избежать стресса от акклиматизации. Кроме того, врачи советуют, по возможности, возвращаться вечером – это позволит организму полноценно отдохнуть во время ночного сна.
Тем, кто хочет смягчить стресс от предстоящей акклиматизации уже во время отпуска, нужно пить больше чистой воды, находиться под открытым солнцем более 15 минут, а также не загорать на пляже с 11:00 до 16:00.
Ранее НСН писала, что эксперты представили список стран, в которые российские туристы точно не хотели бы вернуться. Так, согласно данным опроса Aviasales, в топ-3 попали Индия, Египет и Турция.
Отмечается, что 20% респондентов заявили, что не хотят возвращаться в отпуск в Индии. Там их не устраивает грязь, попрошайки и ночные рынки с неинтересными товарами. 16% респондентов остались недовольными отпуском в Египте. По их словам, там они не увидели «ничего интересного и красивого». При этом 15% опрошенных категорично заявили, что больше никогда не поедут на отдых в Турцию. В качестве аргументов, которые они приводят не в пользу турецких курортов, значатся лишние килограммы после системы «все включено», навязчивых торговцев, обман в кафе и на экскурсиях, а также толпы туристов.
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