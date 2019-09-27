Россиянам рассказали, как правильно возвращаться из отпуска на работу

Российским туристам рекомендуют возвращаться из отпуска за границей за четыре дня до выхода на работу. Как отмечает Москва 24, об этом рассказали в столичном Депздраве, подчеркнув, что такая схема позволит избежать стресса от акклиматизации. Кроме того, врачи советуют, по возможности, возвращаться вечером – это позволит организму полноценно отдохнуть во время ночного сна.

Тем, кто хочет смягчить стресс от предстоящей акклиматизации уже во время отпуска, нужно пить больше чистой воды, находиться под открытым солнцем более 15 минут, а также не загорать на пляже с 11:00 до 16:00.