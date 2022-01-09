Туристы отравилась парами хлора на базе отдыха в Башкирии
11 россиян госпитализированы в Башкирии, сообщает телеканал «360».
Они отравились парами хлора. Инцидент произошел в банном комплексе села Ясная поляна. По данному факту следователи инициировали уголовное дело за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Как выяснилось, ночью 7 января несколько человек почувствовали недомогание в банном комплексе и вызвали скорую помощь, которая госпитализировала 11 туристов. Банный комплекс осмотрели следователи, сотрудники МЧС взяли пробы воды и воздуха, которые направили на экспертизу.
Сотрудники правоохранительных органов допросили руководство и сотрудников комплекса и планируют проверить оборудование бассейна.
На днях следователи возбудили уголовное дело по факту отравления девяти детей парами хлора в бассейне при сауне в Омске. По предварительным сведениям, 2 января в сауне отдыхали три семьи с девятью детьми в возрасте от трех до 13 лет.
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