Девять человек отравились хлоркой в бассейне в Татарстане
В Татарстане следователи возбудили уголовное дело об оказании не отвечающих требованиям безопасности услуг после того, как девять человек отравились парами хлора в одном из частных бассейнов. Об этом рассказали в следственном управлении СК РФ по Республике Татарстан.
По данным следствия, инцидент произошел утром 13 декабря в поселке Кульсеитово города Казань. Обстоятельства дела выясняются, начались следственные действия.
Ранее представитель Минздрава Республики Татарстан сообщил, что трое взрослых пострадавших поступили в городскую больницу №7 в Казани. Еще три человека отказались от госпитализации. Среди девяти отравившихся было три ребенка. Они доставлены в Детскую республиканскую клиническую больницу. По данным источника, состояние всех пострадавших оценивается, как средней степени тяжести.
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