Туристов-должников начали ловить на подъезде к морю
Российских туристов-должников начали отлавливать на подъезде к морю. Рейды проводят сотрудники управления Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю и ГИБДД. Сообщается, что во время последнего на настоящий момент межведомственного рейда на федеральной трассе М-4 «Дон» в районе Горячего Ключа за шесть часов проверки остановили 51 автомобиль должников из разных регионов России. 34 транспортных средства были арестованы. Пять машин изъяты на месте, 19 отправлены на ответственное хранение. Об этом сообщает «Вестник АТОР». Мобильный комплекс «Дорожный пристав» позволяет правоохранителям выявлять по номерам машин лиц с задолженностями по ЖКХ, налогам, штрафам и алиментам.
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