Туристам вернут деньги за путевки, купленные до 31 марта 2020 года
Глава правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому российским туристам должны вернуть деньги за путевки по договорам, заключенным до 31 марта 2020 года включительно.
Для выплат должен быть задействован фонд персональной ответственности туроператора. При этом размер взноса в фонд 2021 год составляет один рубль. Ежегодно туроператор, работающий в сфере выездного туризма, должен перечислять в фонд 0,25% от общей цены "туристского продукта" за 2020 год.
Из-за пандемии COVID-19 правительство временно ввело норму, благодаря которой правительство может корректировать сроки и способы отмены либо переноса туров по договорам, заключенным по 31 марта 2020 года. Таким образом туроператоры получили отсрочку по выплатам до 31 января 2021 года. Однако до этой даты они обязаны были возместить туристам стоимость поездки или отправить в аналогичные туры.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
4,7 млн+8 944 / сут.
Умерли
104 тыс.+398 / сут.
Выздоровели
4,3 млн+10 225 / сут.
- Россия зеркально вышлет трех польских дипломатов
- ХК «Авангард» вышел в финал Кубка Гагарина
- РФ продлила приостановку авиасообщения с Британией до 1 июня
- Шойгу заявил о завершении основных реформ в армии РФ
- Белый дом пригрозил санкциями против «Северного потока - 2»
- ВМС Украины обвинили РФ в провокациях в Азовском море
- Россиянам не понадобится тест на COVID-19 для посещения Абхазии
- Польша объявила трёх сотрудников российского посольства персонами нон грата
- СМИ: Гран-при Канады «Формула 1» снова отменили из-за COVID-19
- СМИ сообщили о задержании замглавы столичного департамента по подозрению в коррупции
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru