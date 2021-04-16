Туристам вернут деньги за путевки, купленные до 31 марта 2020 года

Для выплат должен быть задействован фонд персональной ответственности туроператора. При этом размер взноса в фонд 2021 год составляет один рубль. Ежегодно туроператор, работающий в сфере выездного туризма, должен перечислять в фонд 0,25% от общей цены "туристского продукта" за 2020 год.

Из-за пандемии COVID-19 правительство временно ввело норму, благодаря которой правительство может корректировать сроки и способы отмены либо переноса туров по договорам, заключенным по 31 марта 2020 года. Таким образом туроператоры получили отсрочку по выплатам до 31 января 2021 года. Однако до этой даты они обязаны были возместить туристам стоимость поездки или отправить в аналогичные туры.

