Турецкий отель обустроил для постояльцев «комнату снятия стресса»

По словам владельцев отеля, чаще всего услугами комнаты пользуются мужчины в возрасте от 18 до 38 лет, которые заняты в сфере бизнеса и IT-технологий.

Ранее клинический психолог, эксперт по психологии здоровья Михаил Хорс в эфире НСН дал совет россиянам, как доработать этот год без стресса.



