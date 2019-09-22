Турецкий отель обустроил для постояльцев «комнату снятия стресса»

22 сентября 201920:00

В Турции в одном из отелей Аланьи администрация предлагает постояльцам провести время в «комнате снятия стресса». Там разрешается бить посуду, ломать бытовую технику, в том числе компьютер, телевизор.

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По словам владельцев отеля, чаще всего услугами комнаты пользуются мужчины в возрасте от 18 до 38 лет, которые заняты в сфере бизнеса и IT-технологий.

Ранее клинический психолог, эксперт по психологии здоровья Михаил Хорс в эфире НСН дал совет россиянам, как доработать этот год без стресса.


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ФОТО: pixabay.com
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