Турецкий отель обустроил для постояльцев «комнату снятия стресса»
В Турции в одном из отелей Аланьи администрация предлагает постояльцам провести время в «комнате снятия стресса». Там разрешается бить посуду, ломать бытовую технику, в том числе компьютер, телевизор.
Путешественникам выдают специальную защитную одежду для погрома.
По словам владельцев отеля, чаще всего услугами комнаты пользуются мужчины в возрасте от 18 до 38 лет, которые заняты в сфере бизнеса и IT-технологий.
Ранее клинический психолог, эксперт по психологии здоровья Михаил Хорс в эфире НСН дал совет россиянам, как доработать этот год без стресса.
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