Отели Турции снижают цены на размещение в июле-августе на 10-15%. Как пишет «Интерфакс», об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР). Там отметили, что гостиницы, которые до этого резко подняли стоимость проживания, теперь недосчитались туристов. Именно поэтому они вынуждены идти на такие меры.

Эксперты подчёркивают, что после успешного сезона прошлого года некоторые отели, действительно, слишком резко подняли цены. Как следствие – этим летом загрузка курортов на анталийском побережье составит 70-90%. Теперь гостиницы практически на всех курортах Турции вынуждены предлагают скидки, рассчитывая на бронирования «в последний момент».

Напомним, за пять месяцев 2019 года в Турции отдохнули почти 1,7 млн россиян, что на 20,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Всего в этом году турецкие курорты могут посетить более шести миллионов туристов из России.