Турецкие отели снизили цены для российских туристов
Отели Турции снижают цены на размещение в июле-августе на 10-15%. Как пишет «Интерфакс», об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР). Там отметили, что гостиницы, которые до этого резко подняли стоимость проживания, теперь недосчитались туристов. Именно поэтому они вынуждены идти на такие меры.
Эксперты подчёркивают, что после успешного сезона прошлого года некоторые отели, действительно, слишком резко подняли цены. Как следствие – этим летом загрузка курортов на анталийском побережье составит 70-90%. Теперь гостиницы практически на всех курортах Турции вынуждены предлагают скидки, рассчитывая на бронирования «в последний момент».
Напомним, за пять месяцев 2019 года в Турции отдохнули почти 1,7 млн россиян, что на 20,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Всего в этом году турецкие курорты могут посетить более шести миллионов туристов из России.
Между тем, ранее НСН писала, что российские туристы назвали лучшее место для курортных романов. Согласно опросу, проведённому сервисом бронирования жилья Tvil.ru, им оказалась Ялта. Именно это курортный город вспомнил 41% опрошенных. Затем следуют Сочи и Витязево под Анапой. Кроме того, в топ-5 вошли Геленджик и Феодосия.
Кстати, власти Крыма фиксируют повышенный интерес к курортам полуострова со стороны украинских туристов. Об этом заявил председатель комитета парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк. Он отметил, что на границе с Украиной в очередной раз фиксируется рост очередей. Также Черняк добавил, что курорты полуострова по-прежнему являются «самым известным, популярным и реальным местом отдыха» для жителей Украины.
Как пишет КИА, ранее в июне рост числа туристов из Украины зафиксировали в погрануправлении ФСБ. В частности, сообщалось, что в сутки пограничники оформляют около полутора тысяч машин и 11 тысяч человек.
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