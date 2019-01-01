Ялта и Евпатория возглавили топ-10 российских курортов для отдыха в августе

Наиболее популярными курортами для отдыха в России в августе Ялта и Евпатория. К такому выводу пришли эксперты сервиса по бронирования жилья Tvil.ru. Они подчеркнули, что в августе туристы будут отдыхать на черноморских курортах от 9 дней в Севастополе до 11 дней в Евпатории и Анапе, потратив на аренду курортного жилья от 2,4 тысяч рублей в сутки в Анапе до 3,6 тысяч рублей в сутки на семью Ялте.

Также в этот список вошли Феодосия, Алушта, Судак и Алупка в Республике Крым, а также город-герой Севастополь.

Между тем, в Сочи в августе проживание бронируют в среднем на 10,5 ночей и потратят на аренду жилья 2,5 тысячи рублей в сутки. В Геленджике – на 10 ночей. Там траты составят 2,6 тысяч рублей в сутки.

Ранее НСН писала, что за первые полгода 2019-го туристический поток на крымские курорты превысил 2,2 млн человек. Об этом заявил глава Крыма, Сергей Аксёнов. По его словам, эта цифра на 11% больше уровня прошлого года. При этом, по словам Сергея Аксенова, 200 тысяч туристов от этого числа приехали из Украины.

Кроме того, глава Крыма подчеркнул, что 57% всех отдыхающих прибыли на полуостров на автомобилях — это около 760 тысяч транспортных средств, отмечает «Свободная пресса».

Как пишет КИА, ранее в июне рост числа туристов из Украины зафиксировали в погрануправлении ФСБ. В частности, сообщалось, что в сутки пограничники оформляют около полутора тысяч машин и 11 тысяч человек.



