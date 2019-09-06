Турэксперты рассказали о потенциале самого красивого места Путина

«Потенциал Камчатки в начальной стадии раскрытия. Жители самых населенных частей России посещают Камчатку нечасто, в основном туристы из более ближних регионов - в основном, японцы и китайцы. Для европейцев это довольно далеко, прямых перелетов туда нет. Есть над чем поработать в туристической инфраструктуре. Что касается природы – вопросов нет, есть, на что посмотреть и чем заняться. С точки зрения инфраструктуры, отельной базы, развлечений, этого пока еще не хватает. Нужны время, средства и поддержка бизнеса, чтобы это дело развивалось. Параллельно нужно вести активную популяризацию на внутреннем и внешнем рынках», - сказал он.

Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе в эфире НСН поприветствовала привлечение исландских специалистов к развитию туризма на Камчатке. Она отметила, что это следовало сделать уже давно.

