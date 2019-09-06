Турэксперты рассказали о потенциале самого красивого места Путина

6 сентября12:17
Константин Иванов

Специалист туристического рынка рассказал, что Камчатке, которую Путин назвал самым красивым местом в мире, необходимо развитие инфраструктуры. 

Президент России Владимир Путин назвал Камчатку самым красивым местом в мире. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе выступления на Восточном экономическом форуме. Президент назвал Камчатку «нашим бриллиантом» и природным заповедником.

Замгендиректора «НТК Интурист» Сергей Толчин в эфире НСН заявил, что туристическая инфраструктура Камчатки все еще находятся в зачаточном состоянии, однако потенциал у этого направления достаточно богатый.

Ломидзе: К развитию туризма на Камчатке давно нужно было привлечь исландцев!

«Потенциал Камчатки в начальной стадии раскрытия. Жители самых населенных частей России посещают Камчатку нечасто, в основном туристы из более ближних регионов - в основном, японцы и китайцы. Для европейцев это довольно далеко, прямых перелетов туда нет. Есть над чем поработать в туристической инфраструктуре. Что касается природы – вопросов нет, есть, на что посмотреть и чем заняться. С точки зрения инфраструктуры, отельной базы, развлечений, этого пока еще не хватает. Нужны время, средства и поддержка бизнеса, чтобы это дело развивалось. Параллельно нужно вести активную популяризацию на внутреннем и внешнем рынках», - сказал он.

Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе в эфире НСН поприветствовала привлечение исландских специалистов к развитию туризма на Камчатке. Она отметила, что это следовало сделать уже давно.

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