Турэксперт Ансталь назвала города, которые легко заменят Европу

По её словам, эти города прекрасно подойдут тем туристам, которым «хочется какой-то европейской атмосферы».

Эксперт отметила, что Стамбул делится на европейскую и азиатскую части, а в Калининграде атмосфера пронизана европейским духом.

«Европейский флёр наблюдается везде: в архитектуре, туристических инфраструктурах», - подчеркнула Ансталь.

Ранее Калининград вошёл в ТОП-10 городов РФ по числу бронирований на 23 Февраля и 8 Марта, сообщает RT.

