Турэксперт Ансталь назвала города, которые легко заменят Европу
Отличной альтернативой путешествиям в страны Европы, для которых требуется шенгенская виза, станут поездки в турецкий Стамбул и российский Калининград. Об этом NEWS.ru заявила тревел-блогер и турагент Наталия Ансталь.
По её словам, эти города прекрасно подойдут тем туристам, которым «хочется какой-то европейской атмосферы».
Эксперт отметила, что Стамбул делится на европейскую и азиатскую части, а в Калининграде атмосфера пронизана европейским духом.
«Европейский флёр наблюдается везде: в архитектуре, туристических инфраструктурах», - подчеркнула Ансталь.
Ранее Калининград вошёл в ТОП-10 городов РФ по числу бронирований на 23 Февраля и 8 Марта, сообщает RT.
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