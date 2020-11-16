Турчак предложил отложить проект об особом порядке изъятия детей из семьи

Законопроект об особом порядке изъятия детей из неблагополучной семьи нужно отложить. Об этом заявил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

Профильный комитет Госдумы по госстроительству и законодательству ранее рекомендовал нижней палате парламента принять законопроект в первом чтении и предложил Совету Госдумы включить его в порядок работы палаты на 17 ноября.

По словам Турчака, сенаторы, депутаты, эксперты и родители высказывают неоднозначные мнения по этому вопросу, поэтому принимать какие-то решения до выработки общественного согласия неприемлемо. Обращение секретаря генсовета ЕР опубликовала пресс-служба партии.

Отмечается также, что в теме защиты детей нельзя допустить неточности, поэтому в обсуждении проекта должны принять участие органы опеки, детские психологи, законодатели и родители. Только после выработки общего мнения можно будет выносить этот вопрос на обсуждении Госдумы.

Ранее законопроект внесли в Госдуму депутат Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас. Документ предлагает установить, что вопрос изъятия ребенка будет находиться в компетенции суда.