Турчак предложил организовать отдых детям медиков из «красных зон»

Секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак предложил организовать отдых детям из семей медиков, которые работают в «красных зонах», а также детям из семей, оказавшихся в зонах ЧС. Такое предложение он озвучил на встрече с губернатором Краснодарского края Венеамином Кондратьевым.

Отмечается, что предлагается организовать детям отдых в оздоровительных лагерях Краснодарского края, Крыма и Приморского края.

Предлагается создать квоты при участи Минздрав и Минпросвещения, что позволит отправить на отдых 11 тысяч детей.

Ранее сообщалось, что в России стартовал прием заявлений на выплату на детей от 6 до 18 лет к новому учебному год. Перечисление средств начнется 16 августа. Заявления принимаются на портале госуслуг или в клиентской службе Пенсионного фонда России. Выплата полагается на каждого ребенка школьного возраста, при этом всех детей можно указать в одном заявлении. Срок подачи заявлений - 1 ноября 2021 года.

