Турчак предложил организовать отдых детям медиков из «красных зон»
Секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак предложил организовать отдых детям из семей медиков, которые работают в «красных зонах», а также детям из семей, оказавшихся в зонах ЧС. Такое предложение он озвучил на встрече с губернатором Краснодарского края Венеамином Кондратьевым.
Отмечается, что предлагается организовать детям отдых в оздоровительных лагерях Краснодарского края, Крыма и Приморского края.
Предлагается создать квоты при участи Минздрав и Минпросвещения, что позволит отправить на отдых 11 тысяч детей.
Ранее сообщалось, что в России стартовал прием заявлений на выплату на детей от 6 до 18 лет к новому учебному год. Перечисление средств начнется 16 августа. Заявления принимаются на портале госуслуг или в клиентской службе Пенсионного фонда России. Выплата полагается на каждого ребенка школьного возраста, при этом всех детей можно указать в одном заявлении. Срок подачи заявлений - 1 ноября 2021 года.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,9 млн+25 293 / сут.
Умерли
146 тыс.+791 / сут.
Выздоровели
5,3 млн+21 493 / сут.
- Маврикий открылся для туристов
- СМИ: все футболисты ЦСКА отказались от вакцинации
- Песков высказался по поводу взаимного признания вакцин между Россией и ЕС
- Новая нефть: Соцсети комментируют подорожание моркови на 150%
- Свободный от коронавируса пляж открылся в Сочи
- Турчак предложил организовать отдых детям медиков из «красных зон»
- Песков: Россия не подвергает сомнению территориальную целостность Украины
- Песков: В Кремле пока не обсуждают допуск зарубежных вакцин в Россию
- Куба разрешила ввоз продуктов и лекарств без пошлин после протестов
- Байден и Меркель определили круг тем предстоящих переговоров в Вашингтоне
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru