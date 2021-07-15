Начался прием заявлений на «детскую» выплату к 1 сентября
В России стартовал прием заявлений на выплату на детей от 6 до 18 лет к новому учебному году, сообщает РИА Новости.
Перечисление средств начнется 16 августа. Заявления принимаются на портале госуслуг или в клиентской службе Пенсионного фонда России. Выплата полагается на каждого ребенка школьного возраста, при этом всех детей можно указать в одном заявлении. Срок подачи заявлений - 1 ноября 2021 года.
Единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей на каждого школьника можно будет получить исключительно безналичным способом. При этом использовать можно любую банковскую карту, а не только «Мир». Такое разъяснение дало министерство труда и социальной защиты РФ.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,9 млн+23 827 / сут.
Умерли
145 тыс.+786 / сут.
Выздоровели
5,3 млн+21 269 / сут.
- Начался прием заявлений на «детскую» выплату к 1 сентября
- Стало известно о письме Минздрава РФ о побочных эффектах после вакцинации
- Более 30 грузовых вагонов сошли с рельсов в Забайкалье
- В Белом доме рассказали о переговорах с Россией по стратегической стабильности
- В ВОЗ заявили о начале третьей волны пандемии коронавируса в мире
- На Украине рассказали, как НАТО поможет стране «вернуть» Крым
- Компания S7 рассматривает возможность открытия перелетов в Чехию и Францию
- Мезенцев: Переговоры Путина и Лукашенко не следует трактовать как ответ на санкции
- Столичная прокуратура обжалует приговор блогеру Эдварду Билу
- Более 320 видов российского вооружения проверили в рамках операции в Сирии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru