Начался прием заявлений на «детскую» выплату к 1 сентября

Перечисление средств начнется 16 августа. Заявления принимаются на портале госуслуг или в клиентской службе Пенсионного фонда России. Выплата полагается на каждого ребенка школьного возраста, при этом всех детей можно указать в одном заявлении. Срок подачи заявлений - 1 ноября 2021 года.

Единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей на каждого школьника можно будет получить исключительно безналичным способом. При этом использовать можно любую банковскую карту, а не только «Мир». Такое разъяснение дало министерство труда и социальной защиты РФ.

