Начался прием заявлений на «детскую» выплату к 1 сентября

В России стартовал прием заявлений на выплату на детей от 6 до 18 лет к новому учебному году, сообщает РИА Новости.

Только безнал: Минтруд уточнил порядок получения выплат на школьников

Перечисление средств начнется 16 августа. Заявления принимаются на портале госуслуг или в клиентской службе Пенсионного фонда России. Выплата полагается на каждого ребенка школьного возраста, при этом всех детей можно указать в одном заявлении. Срок подачи заявлений - 1 ноября 2021 года.

Единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей на каждого школьника можно будет получить исключительно безналичным способом. При этом использовать можно любую банковскую карту, а не только «Мир». Такое разъяснение дало министерство труда и социальной защиты РФ.

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ФОТО: flickr.com // Открытая школа права
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