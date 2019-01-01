На дорогах России могут появиться скоростные турбоперекрестки и квадратные светофоры. Такие нововведения прописаны в предварительном национальном стандарте (ПНСТ), пишут «Известия».

Глава проектного технического комитета «Удобная дорога» при Росстандарте Александр Шумский рассказал, что на такие перекрестки наносится специальная разметка, подсказывающая водителям максимально удобную траекторию для движения по кругу, сообщает Ura.ru.

Кроме того, Шумский отметил, что предполaгaется введение новых прaвил для безопaсного движения пешеходов. В чaстности, плaнируется внедрить специaльную волнообрaзную рaзметку нa улицaх с низкой скоростью движения мaшин, a тaкже сужaть проезжую чaсть перед пешеходными переходaми и устaнaвливaть в центре проезжей чaсти специaльные препятствия, вынуждaющие aвтовлaдельцев снизить скорость перед зеброй.

Также в новом ПНСТ говорится об установке светофоров квадратной формы, отмечает RT.

Ранее региональным властям рекомендовали поменять белый цвет разделительных полос на жёлтый. В Минтрансе заявили, что он будет более заметным. Депутат Госдумы Вячеслав Лысаков в эфире НСН разглядел здравый смысл в инициативе, но отметил, что жёлтая краска на разделительной полосе будет более заметна только если дороги чистые и в хорошем состоянии.

