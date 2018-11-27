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Общество

Депутат о идее Минтранса: На грязных дорогах новую разметку видно не будет

27 Ноября 2018 в 09:58
Депутат о идее Минтранса: На грязных дорогах новую разметку видно не будет

Депутат ГД в эфире НСН рассказал, что жёлтая краска на разделительной полосе будет более заметна, но только если дороги чистые и в хорошем состоянии.

Региональным властям рекомендовали поменять белый цвет разделительных полос на жёлтый. В Минтрансе уверены, что он будет более заметным. Рекомендации губернаторам направил заместитель главы ведомства Иннокентий Алафинов, сообщают «Известия».

Автоэксперт: Разноцветная разметка будет отвлекать водителей от дороги
Депутат Госдумы Вячеслав Лысаков в эфире НСН разглядел здравый смысл в инициативе (слушайте аудио).

«Вопрос ещё в том, насколько хорошо они содержатся, потому что если дорога залита грязью или засыпана снегом, то и жёлтые полосы не будут видны. Но при всех прочих равных условиях: дорога очищена от осадков и содержится в чистом состоянии, то, конечно, жёлтый цвет более заметен, чем белый, поэтому определённая доля здравого смысла в этом есть», - считает депутат.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что разметка на дорогах РФ будет разноцветной. Будет использоваться жёлтая, белая и голубая краска. Однако автоэксперт Андрей Осипов в эфире НСН посчитал, что разноцветная разметка будет только отвлекать водителей.

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