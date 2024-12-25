Турагент назвала лучшие страны для отдыха в 2025 году

«Это те направления, которые чаще всего выбирают для зимнего отдыха, поскольку там уже идет высокий сезон, что способствует отличному отдыху», - заявила она в беседе с NEWS.ru.

Как уточнила Ансталь, среди российских направлений стоит отдать предпочтение Байкалу, Камчатке, Красной Поляне, а также Мурманску и Карелии.

В весенние месяцы турагент рекомендовала также рассматривать ОАЭ и Египет. В Турции же сезон начинается с мая. Потому в летнее время традиционно самыми популярными направлениями становятся Турция, Египет и ОАЭ, где хотят отдохнуть минимум 75% туристов. Летние направления актуальны до середины октября.

Ранее генеральный директор Арт-тур Дмитрий Арутюнов рассказал «Радиоточке НСН», что в 2025 году россиянам станет доступно четыре новых туристических направления - Занзибар, Малайзия, Филиппины и Саудовская Аравия.

