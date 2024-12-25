Турагент назвала лучшие страны для отдыха в 2025 году
Мальдивы, Куба, Шри-Ланка, Таиланд, Вьетнам, Индонезия, Венесуэла и Танзания входят в топ лучших направлений для отдыха в зимние месяцы, сообщила турагент Наталия Ансталь.
«Это те направления, которые чаще всего выбирают для зимнего отдыха, поскольку там уже идет высокий сезон, что способствует отличному отдыху», - заявила она в беседе с NEWS.ru.
Как уточнила Ансталь, среди российских направлений стоит отдать предпочтение Байкалу, Камчатке, Красной Поляне, а также Мурманску и Карелии.
В весенние месяцы турагент рекомендовала также рассматривать ОАЭ и Египет. В Турции же сезон начинается с мая. Потому в летнее время традиционно самыми популярными направлениями становятся Турция, Египет и ОАЭ, где хотят отдохнуть минимум 75% туристов. Летние направления актуальны до середины октября.
Ранее генеральный директор Арт-тур Дмитрий Арутюнов рассказал «Радиоточке НСН», что в 2025 году россиянам станет доступно четыре новых туристических направления - Занзибар, Малайзия, Филиппины и Саудовская Аравия.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru