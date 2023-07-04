Мосгордума возмутилась «тупостью» сайта столичной мэрии

«На мой взгляд, это могло произойти на стадии подготовки и сохранения текста письма непосредственным исполнителем. Руководитель, которому поступает на подпись электронный документ, не видит наименования файла при сохранении, и поскольку в самом тексте письма не содержится оскорбительных выражений, вина в случившемся руководителей не усматривается. В то же время, конечно, исполнителем документа была нарушена служебная этика, что должно повлечь за собой дисциплинарную ответственность», - сказал Герасимов.

По его мнению, ответственность лежит и на сотрудника официального сайта мэра столицы.

«В то же время считаю, что ответственность лежит и на технических службах портала, так как модератор должен тщательно отслеживать подобные вещи и не допускать размещение в общем доступе файла с любым наименованием, кроме исходящего номера. Учитывая, что на полученном жителями письме отсутствовала электронная подпись, возможно, произошел сбой в системе электронного документооборота. А это – также ответственность портала», - пояснил глава комиссии Мосгордумы

Герасимов считает, что у этого дела нет судебной перспективы, однако в качестве компенсации обещанное благоустройство двора должно быть проведено в кратчайшие сроки.

«Что касается факта оскорбления. Учитывая, что в тексте не упоминается какое-либо лицо (лица), ФИО, группа лиц (например, жильцы дома такого-то по улице такой-то), группы лиц по иному признаку, событие сложно трактовать, как оскорбление. Судебная перспектива, на мой взгляд, не просматривается. Тем не менее, считаю, что благоустройство двора должно быть проведено в кратчайшие сроки», - заключил собеседник НСН.

Жители дома 34 на улице Зверинецкая сообщили НСН, что еще летом 2021 года подали через сайт Mos.Ru обращение с просьбой о ремонте детской площадки. Им в ответ пообещали рассмотреть этот вопрос, в сентябре 2022 года уведомили, что отремонтируют ее в 2023 году, а в мае 2023 года оказалось, что этот вопрос перенесен на 2024 год.

В ответ на просьбу прояснить ситуацию с государственного сервиса Mos.ru им пришло письмо под названием «тупой двор – тупые люди». В документе не на официальном бланке содержится ответ по ситуации с благоустройством детской площадки на Зверинецкой, 34 на имя руководителя Департамента ЖКХ Москвы Вячеслава Торсунова. Автором ответа значится заместитель префекта Восточного административного округа Москвы Николай Кужелев, однако его подписи на документе нет. При этом там есть имя исполнителя. Документ имеется в распоряжении НСН.

