Тунис получил первую партию российской вакцины «Спутник V»

Первая партия российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» прибыла в Тунис, вакцинация в стране стартует в субботу. Об этом сообщает радиостанция Mosaique FM.

Отмечается, что глава тунисского Минздрава Фаузи Мехди принял партию российского препарата в аэропорту Карфагена. Министр сообщил, что первыми вакцину от коронавируса получат медики, пожилые люди, а также военные.

По словам Мехди, на следующей неделе Тунис ожидает 93 600 доз вакцины Pfizer в рамках международной программы COVAX. Министр подчеркнул, что к лету будут вакцинированы около 3 млн жителей страны.

Между тем, прививку от COVID-19 получили 301,4 млн человек во всем мире. Число вакцинированных оказалось почти в 2,5 раза больше, чем число заразившихся коронавирусом, отмечает «Свободная пресса».

