Тундру на Колыме тушат бульдозерами и беспилотниками

Дополнительная группировка пожарных на высокопроходимой технике отправлена тушить тундру у поселка Радужный в Ольском районе Магаданской области.

В настоящий момент загоревшуюся траву тушат 33 человека и 8 единиц техники, такой как бульдозеры компании «Колымаэнерго». В МЧС уточнили, что произведена опашка линий электропередач. Беспилотные летательные аппараты следят за ситуацией с воздуха.

Огонь движется в сторону озера Глухое от населенного пункта Радужный. Пожар пытаются ликвидировать на расстоянии 12 км от поселка. При этом в ведомстве заявили, что возгорание не несет угрозы поселку.

Ранее президент США Джо Байден на ежегодной конференции ООН по изменению климата упрекнул российского президента Владимира Путина в халатном отношении к климату. «Его тундра горит. Буквально, тундра горит. У него серьезные проблемы с климатом. И он ни слова не говорит о намерении что-либо изменить», - заявил Байден.