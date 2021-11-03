Тундру на Колыме тушат бульдозерами и беспилотниками
Дополнительная группировка пожарных на высокопроходимой технике отправлена тушить тундру у поселка Радужный в Ольском районе Магаданской области.
В настоящий момент загоревшуюся траву тушат 33 человека и 8 единиц техники, такой как бульдозеры компании «Колымаэнерго». В МЧС уточнили, что произведена опашка линий электропередач. Беспилотные летательные аппараты следят за ситуацией с воздуха.
Огонь движется в сторону озера Глухое от населенного пункта Радужный. Пожар пытаются ликвидировать на расстоянии 12 км от поселка. При этом в ведомстве заявили, что возгорание не несет угрозы поселку.
Ранее президент США Джо Байден на ежегодной конференции ООН по изменению климата упрекнул российского президента Владимира Путина в халатном отношении к климату. «Его тундра горит. Буквально, тундра горит. У него серьезные проблемы с климатом. И он ни слова не говорит о намерении что-либо изменить», - заявил Байден.
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