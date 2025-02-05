Тумусов поддержал идею запрета алкоголя до 21 года, но усомнился в реализации

Заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов в беседе с «Газетой.Ru» выразил поддержку инициативе главы Следственного комитета Александра Бастрыкина о запрете продажи алкогольных напитков до 21 года. Однако Тумусов отметил, что считает предложенную меру трудно осуществимой.

По его мнению, 21 год — оптимальный возраст для формирования здоровья, но реализация закона столкнется с трудностями в правоприменении, так как визуально невозможно определить возраст людей в переходном возрасте.

Депутат Тумусов: Запрет на продажу алкоголя до 21 года создаст подпольный рынок

Он также предупредил, что запрет может привести к развитию подпольного рынка.

Тумусов добавил, что поддерживает саму идею, однако считает, что она не будет эффективно реализована на практике, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
ТЕГИ:НесовершеннолетниеАлкоголь

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