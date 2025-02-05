Тумусов поддержал идею запрета алкоголя до 21 года, но усомнился в реализации
Заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов в беседе с «Газетой.Ru» выразил поддержку инициативе главы Следственного комитета Александра Бастрыкина о запрете продажи алкогольных напитков до 21 года. Однако Тумусов отметил, что считает предложенную меру трудно осуществимой.
По его мнению, 21 год — оптимальный возраст для формирования здоровья, но реализация закона столкнется с трудностями в правоприменении, так как визуально невозможно определить возраст людей в переходном возрасте.
Он также предупредил, что запрет может привести к развитию подпольного рынка.
Тумусов добавил, что поддерживает саму идею, однако считает, что она не будет эффективно реализована на практике, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru