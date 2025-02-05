Депутат Тумусов: Запрет на продажу алкоголя до 21 года создаст подпольный рынок

Идея главы СК запретить продажу алкогольных напитков до 21 года может привести к появлению подпольного рынка, заявил зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов. Его слова приводит «Газета.Ru».

Он отметил, что такая мера будет «плохо администрируемой», так как возраст человека, которому 20-21, на вид трудно определить, а каждый раз просить паспорт «не очень».