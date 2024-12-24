Тульская полиция задержала пенсионерку за использование пиротехники в банке

В Кимовске Тульской области задержана 68-летняя жительница Рязанской области, которая использовала пиротехническое изделие в одном из офисов банка. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области.

Пенсионерка призналась в совершении преступления и рассказала, что получила инструкции от мошенников через мессенджер.

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По ее словам, мошенники убедили женщину, что она стала жертвой преступных действий сотрудников банка и предложили ей принять участие в «спецоперации» по их задержанию. В результате инцидента никто не пострадал.

Полицейские проводят дальнейшую проверку и решают вопрос о возбуждении уголовного дела, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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