Тульская полиция задержала пенсионерку за использование пиротехники в банке

В Кимовске Тульской области задержана 68-летняя жительница Рязанской области, которая использовала пиротехническое изделие в одном из офисов банка. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области.

Пенсионерка призналась в совершении преступления и рассказала, что получила инструкции от мошенников через мессенджер.