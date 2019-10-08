Туалеты на вокзалах станут бесплатными с 2020 года

Туалеты на железнодорожных вокзалах дальнего следования станут бесплатными с 2020 года, сообщает АГН Москва со ссылкой на пресс-службу дирекции ЖД вокзалов.

Как отмечает Ura.ru, поводом для перевода санитарных комнат на безвозмездную основу работы стали неоднократные обращения граждан. Кроме того, как рассказал изданию глава Дирекции железных дорог Георгий Геворкян, 87 платных туалетов на вокзалах показали свою убыточность.