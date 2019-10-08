Туалеты на вокзалах станут бесплатными с 2020 года
Туалеты на железнодорожных вокзалах дальнего следования станут бесплатными с 2020 года, сообщает АГН Москва со ссылкой на пресс-службу дирекции ЖД вокзалов.
Как отмечает Ura.ru, поводом для перевода санитарных комнат на безвозмездную основу работы стали неоднократные обращения граждан. Кроме того, как рассказал изданию глава Дирекции железных дорог Георгий Геворкян, 87 платных туалетов на вокзалах показали свою убыточность.
Добавим, на сегодняшний день бесплатно туалеты работают лишь на 80 вокзалах. В остальных доступ в санитарные комнаты предоставляется бесплатно лишь пассажирам по предъявлению билета, а также льготникам по предъявлению соответствующих документов.
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