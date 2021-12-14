ТЦ предсказали закрытие тысяч предприятий из-за QR-кодов

Из-за введения QR-кодов для посещения торговых центров тысячи из них могут закрыться. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на российский совет торговых центров (РСТЦ).

Организация направила обращение председателю Госдумы Вячеславу Володину, министру экономического развития Максиму Решетникову и министру промышленности и торговли Денису Мантурову. В нем она предложила ввести меры экономической поддержки, ежемесячный размер которой составит в среднем 21,4 миллиарда рублей, что позволит избежать закрытия ТЦ.

По словам представителей РСТЦ, введение QR-кодов в торговых центрах может привести к снижению их посещаемости на 50-80%.

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В организации также отметили, что, согласно законопроекту, при посещении ТЦ необходимо будет предъявить не только документ о вакцинации, но и паспорт. В РСТЦ считают, что такая мера приведет к превышению полномочий со стороны сотрудников ЧОП. Поэтому предлагается устранить «несоответствия законов».

В обращении отмечается и необходимость приведения унификации ограничений, которые устанавливаются и законопроектом, и местными властями. Так, в организации предложили обнулить уже введенные в регионах ограничения.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БизнесСредний И Малый БизнесQR-кодТорговые Центры
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