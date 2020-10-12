ТЦ «Охотный ряд» грозит крупный штраф за нарушение антиковидных мер

Торговый центр «Охотный ряд» в российской столице, расположенный напротив Кремля, может быть оштрафован на сумму до полумиллиона рублей за несоблюдение мер профилактики коронавируса. ТЦ могут также временно закрыть на срок до трёх месяцев.

О таких возможных санкциях сообщили в московском управлении Роспотребнадзора. Нарушения выявлены в рамках профилактического мониторинга, организуемого ежедневно в заведениях и учреждениях массового пребывания граждан.

«Охотному ряду» предъявлены претензии в несоблюдении посетителями масочно-перчаточного режима. Еще одно нарушение касается нерегулярного и недостаточного обеззараживания воздуха, а также недочётов в дезинфекции помещений.

Одна из дополнительных мер, введённых столичными властями в связи с всплеском коронавируса, заключается в обязательном переводе 30% сотрудников всех предприятий в Москве на удалённую работу. С 12 октября работодатели должны предоставлять в мэрию информацию о таких сотрудниках.

Нарушителям грозят штрафы. Но как их будут определять, можно ли выходить из дома и перемещаться в нерабочее время пока неясно. В связи с этим вокруг коронавирусной удаленки появилось много мифов. «360» разобрал основные.

