ТЦ «Охотный ряд» грозит крупный штраф за нарушение антиковидных мер
Торговый центр «Охотный ряд» в российской столице, расположенный напротив Кремля, может быть оштрафован на сумму до полумиллиона рублей за несоблюдение мер профилактики коронавируса. ТЦ могут также временно закрыть на срок до трёх месяцев.
О таких возможных санкциях сообщили в московском управлении Роспотребнадзора. Нарушения выявлены в рамках профилактического мониторинга, организуемого ежедневно в заведениях и учреждениях массового пребывания граждан.
«Охотному ряду» предъявлены претензии в несоблюдении посетителями масочно-перчаточного режима. Еще одно нарушение касается нерегулярного и недостаточного обеззараживания воздуха, а также недочётов в дезинфекции помещений.
Одна из дополнительных мер, введённых столичными властями в связи с всплеском коронавируса, заключается в обязательном переводе 30% сотрудников всех предприятий в Москве на удалённую работу. С 12 октября работодатели должны предоставлять в мэрию информацию о таких сотрудниках.
Нарушителям грозят штрафы. Но как их будут определять, можно ли выходить из дома и перемещаться в нерабочее время пока неясно. В связи с этим вокруг коронавирусной удаленки появилось много мифов. «360» разобрал основные.
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