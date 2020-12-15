Адвокат: прокурор потребовал 18 лет колонии для обвиняемой в шпионаже Карины Цуркан
Гособвинитель потребовал 18 лет колонии строгого режима для бывшего топ-менеджера «Интер РАО» Карины Цуркан, которую обвиняют в шпионаже, сообщил РИА Новости её адвокат Иван Павлов
По словам Павлова, столь серьёзный срок мотивирован только «анкетными данными подсудимой и донесениями на неё оперативных работников».
Прения в Мосгорсуде продолжаются.
По версии следствия, что Служба информации и безопасности Республики Молдова в 2004 году привлекла Цуркан к конфиденциальному сотрудничеству, а в 2015 году экс-член правления «Интер РАО» передала спецслужбе электронную версию «проекта документа Минэнерго об отдельных аспектах действий российских энергетических компаний на канале международного сотрудничества», где содержались сведения о поставках электроэнергии из России на территорию Украины.
По словам Цуркан, которая более двух лет находится под стражей, она никогда не была знакома с представителями зарубежных спецслужб и не видела документ, в получении и передаче которого её обвиняют.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,7 млн+26 689 / сут.
Умерли
47 968+577 / сут.
Выздоровели
2,1 млн+24 813 / сут.
- Угроза взрыва в Большом театре не подтвердилась
- Госдума РФ изменила порядок утверждения премьера и членов кабмина
- СМИ сообщили подробности третьего пакета санкций ЕС против Белоруссии
- СМИ: в Москве «заминировали» Большой театр
- Адвокат: прокурор потребовал 18 лет колонии для обвиняемой в шпионаже Карины Цуркан
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru