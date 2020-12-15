Адвокат: прокурор потребовал 18 лет колонии для обвиняемой в шпионаже Карины Цуркан

Гособвинитель потребовал 18 лет колонии строгого режима для бывшего топ-менеджера «Интер РАО» Карины Цуркан, которую обвиняют в шпионаже, сообщил РИА Новости её адвокат Иван Павлов

По словам Павлова, столь серьёзный срок мотивирован только «анкетными данными подсудимой и донесениями на неё оперативных работников».

Прения в Мосгорсуде продолжаются.

По версии следствия, что Служба информации и безопасности Республики Молдова в 2004 году привлекла Цуркан к конфиденциальному сотрудничеству, а в 2015 году экс-член правления «Интер РАО» передала спецслужбе электронную версию «проекта документа Минэнерго об отдельных аспектах действий российских энергетических компаний на канале международного сотрудничества», где содержались сведения о поставках электроэнергии из России на территорию Украины.

По словам Цуркан, которая более двух лет находится под стражей, она никогда не была знакома с представителями зарубежных спецслужб и не видела документ, в получении и передаче которого её обвиняют.

