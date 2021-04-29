ЦОДД: Москва встала в пробках перед майскими праздниками

В ЦОДД отметили, что в пятницу загруженность дорог, особенно при движении из Москвы, будет выше, чем обычно в конце рабочей недели. Час пик начнется около 15:00 и продлится до 20:30-21:00. Самые большие пробки будут при выезде из города по вылетным магистралям. Затруднений будут и в движении по центру города, Садовому и Третьему кольцам.

Сейчас пробки в Москве сервиса «Яндекс.Пробки» оценивает в 9 баллов. Сильные затруднения фиксируются в центре города, на Садовом кольце и на Третьем транспортном кольце в обоих направлениях, а также на МКАД.

