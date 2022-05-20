Цискаридзе стал постоянным ведущим программы «Сегодня вечером»

Ранее артист балета провел праздничный выпуск передачи ко Дню победы. Цискаридзе заменил прежнего ведущего Максима Галкина, который в марте, высказавшись против спецоперации на Украине, покинул Первый канал и уехал из России, напоминает Ura.ru.

Как отмечает KP.RU, Цискаридзе хорошо справился с новой ролью и поэтому «пока остается ведущим». По данным издания, народный артист приезжает из Санкт-Петербурга в Москву на запись сразу нескольких выпусков «Сегодня вечером». В ближайшие дни в эфире появится новый выпуск шоу, посвященный самым известным россиянам в мире.

