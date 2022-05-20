Цискаридзе стал постоянным ведущим программы «Сегодня вечером»
Ректора Академии русского балета имени Вагановой, народного артиста России Николая Цискаридзе утвердили на должность постоянного ведущего программы «Сегодня вечером» на Первом канале. Об этом пишет KP.RU.
Ранее артист балета провел праздничный выпуск передачи ко Дню победы. Цискаридзе заменил прежнего ведущего Максима Галкина, который в марте, высказавшись против спецоперации на Украине, покинул Первый канал и уехал из России, напоминает Ura.ru.
Как отмечает KP.RU, Цискаридзе хорошо справился с новой ролью и поэтому «пока остается ведущим». По данным издания, народный артист приезжает из Санкт-Петербурга в Москву на запись сразу нескольких выпусков «Сегодня вечером». В ближайшие дни в эфире появится новый выпуск шоу, посвященный самым известным россиянам в мире.
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