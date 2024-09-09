Цискаридзе назвал Маслякова настоящей легендой

Народный артист России Николай Цискаридзе назвал в своем канале в Telegram Александра Маслякова настоящей легендой для участников и зрителей КВН.

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Он отметил, что был очень рад стать, хоть и ненадолго, участником КВН.

8 сентября стало известно, что умер ведущий Клуба веселых и находчивых (КВН) Александр Масляков. По предварительным данным, он скончался от онкологического заболевания, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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