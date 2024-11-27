Цискаридзе: Москва превосходит европейские столицы по чистоте
27 ноября 202412:48
Ректор Академии русского балета имени А. Вагановой, Народный артист РФ Николай Цискаридзе отметил существенное преимущество Москвы перед столицами западных, в том числе европейских, стран в том, что она чище, сообщает «Москвич Mag».
По его словам, по сравнению со многими мировыми столицами, российскую – хорошо и много убирают.
«Москва — чистый город», - подчеркнул Цискаридзе.
Ранее Цискаридзе раскритиковал повышение цен в государственных театрах, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru