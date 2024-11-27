Цискаридзе: Москва превосходит европейские столицы по чистоте

Ректор Академии русского балета имени А. Вагановой, Народный артист РФ Николай Цискаридзе отметил существенное преимущество Москвы перед столицами западных, в том числе европейских, стран в том, что она чище, сообщает «Москвич Mag».

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По его словам, по сравнению со многими мировыми столицами, российскую – хорошо и много убирают.

«Москва — чистый город», - подчеркнул Цискаридзе.

Ранее Цискаридзе раскритиковал повышение цен в государственных театрах, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Даничев
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