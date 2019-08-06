Цирк Запашных обвинил Доренко в миллионных убытках

Большой Московский государственный цирк понёс многомиллиардные убытки из-за эфира, который провёл в своё время теперь уже покойный главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Сергея Доренко. Юрист Михаил Кузнецов оценил финансовые потери почти в 18 миллионов рублей. Он представляет цирк в деле по иску о защите деловой репутации к редакции.

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Как уточняет Ura.ru, сумма убытков складывается из снижения продаж билетов за первый квартал нынешнего года на 5,5%. Адвокат уверен, что такая ситуация напрямую вызвана словами Доренко, который в прямом эфире назвал генерального директора цирка Эдгарда Запашного «звероубийцей».

В доказательство своей позиции Кузнецов представил суду 90 отказов от билетов. При этом цирк намерен взыскать с радиостанции не 17 миллионов рублей, а только 10. Ранее были планы наказать финансово и самого радиоведущего, однако он умер 9 мая на 60-ом году жизни от разрыва аорты.

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