Морское сообщение между Сахалином и материком восстановлено после циклона

В понедельник переправа прекратила работу из-за неблагоприятных условий в Татарском проливе, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Несколько суток Сахалин находился под влиянием циклона с сильным ветром и обильными снегопадами.

«Паромная переправа Холмск - Ванино возобновила работу. Паромы находятся в пути на Сахалин», — указали в агентстве.

Подход паромов ожидается утром и днем 28 января. Кроме того, на линии Корсаков - Курилы готовится к рейсу теплоход «Павел Леонов», отход судна в Южно-Курильск планируется 27 января в 12 часов.

