Морское сообщение между Сахалином и материком восстановлено после циклона
Работа паромной переправы Холмск-Ванино, которая соединяет Сахалин с материковой частью (Хабаровским краем), восстановлена. Об этом сообщили в Агентстве по делам гражданской обороны, защиты от ЧС и пожарной безопасности Сахалинской области.
В понедельник переправа прекратила работу из-за неблагоприятных условий в Татарском проливе, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Несколько суток Сахалин находился под влиянием циклона с сильным ветром и обильными снегопадами.
«Паромная переправа Холмск - Ванино возобновила работу. Паромы находятся в пути на Сахалин», — указали в агентстве.
Подход паромов ожидается утром и днем 28 января. Кроме того, на линии Корсаков - Курилы готовится к рейсу теплоход «Павел Леонов», отход судна в Южно-Курильск планируется 27 января в 12 часов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru