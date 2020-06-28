ЦИК заявил об атаках на сайт голосования по Конституции
Центральная избирательная комиссия России сообщает о DDoS-атаке, которая совершена с территорий Великобритании и Сингапура на сайт конституция2020.рф. Злоумышленники попытались вмешаться в общероссийское голосование об изменении Конституции РФ, сообщает «КоммерсантЪ» со ссылкой на Telegram-канал Центризбиркома.
«С самого утра фиксируется DDoS-атака на сайт конституция2020.рф. Предположительно из Великобритании и Сингапура»,— сказано в сообщении.
Напомним, 26 июня Центризбирком сообщил о DDoS-атаке на официальный сайт. Накануне, 25 июня, в работе сайта для дистанционного голосования произошел сбой – в первый день голосования. Работа интернет-ресурса была полностью восстановлена через короткое время.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
634 тыс.+6 791 / сут.
Умерли
9 073+104 / сут.
Выздоровели
399 тыс.+5 735 / сут.
- ЦИК заявил об атаках на сайт голосования по Конституции
- Шнуров написал матерный стих о нападении на Собчак в уральском монастыре
- Москвичей предупредили о надвигающейся грозе
- ЦИК заявил о 113 жалобах на принуждение к голосованию по поправкам
- Трамп признал «заказухой» статью NYT о «сговоре» России с талибами
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru