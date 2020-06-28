ЦИК заявил об атаках на сайт голосования по Конституции

Центральная избирательная комиссия России сообщает о DDoS-атаке, которая совершена с территорий Великобритании и Сингапура на сайт конституция2020.рф. Злоумышленники попытались вмешаться в общероссийское голосование об изменении Конституции РФ, сообщает «КоммерсантЪ» со ссылкой на Telegram-канал Центризбиркома.

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«С самого утра фиксируется DDoS-атака на сайт конституция2020.рф. Предположительно из Великобритании и Сингапура»,— сказано в сообщении.

Напомним, 26 июня Центризбирком сообщил о DDoS-атаке на официальный сайт. Накануне, 25 июня, в работе сайта для дистанционного голосования произошел сбой – в первый день голосования. Работа интернет-ресурса была полностью восстановлена через короткое время.

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