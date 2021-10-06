ЦИК зарегистрировал всех 450 депутатов Госдумы нового созыва
Все 450 депутатов Государственной думы РФ восьмого созыва, избранные по итогам сентябрьского голосования, прошли процедуру регистрации. Об этом объявила председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.
Она уточнила, что некоторые из избранных депутатов решили отказаться от мандата под различными предлогами. Всего таковых оказалось 88 человек – подавляющее большинство (82) - от «Единой России».
По данным Центризбиркома, правящая партия получила в нижней палате парламента 324 мандата из 450, КПРФ - 57, «Справедливая Россия - За правду» - 27, ЛДПР - 21, «Новые люди» - 13.
Кроме того, в Госдуме будут заседать по одному представителю «Родины», «Гражданской платформы», «Партии Роста». Ещё 5 мандатов получили кандидаты - самовыдвиженцы.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru