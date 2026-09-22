Политолог объяснил высокую явку на выборах в Госдуму

Явка на прошедшие выборы в Госдуму превысила 59%, всего в голосовании приняли участие более 62,6 млн граждан. Результаты выборов демонстрируют, что общество консолидировано вокруг президента России, заявил в интервью «Независимой газете» глава Политической экспертной группы Константин Калачев.

По данным, озвученным Центризбиркомом, «Единая Россия» набрала около 58% голосов, за КПРФ проголосовали чуть меньше 14% избирателей, за ЛДПР отдали свои голоса около 9%, за «Новых людей» — почти 8%. Замыкает пятерку «Справедливая Россия», собрав 5,1% голосов избирателей.

По мнению Калачева, был сломлен главный шаблон последних лет: высокая явка доказала, что общество не уклоняется от участия в выборах, как считалось ранее.

Калачев также отметил, что высокую активность граждан на избирательных участках спровоцировали попытки вмешаться в голосование из-за рубежа.

