Политолог объяснил высокую явку на выборах в Госдуму
Явка на прошедшие выборы в Госдуму превысила 59%, всего в голосовании приняли участие более 62,6 млн граждан. Результаты выборов демонстрируют, что общество консолидировано вокруг президента России, заявил в интервью «Независимой газете» глава Политической экспертной группы Константин Калачев.
По данным, озвученным Центризбиркомом, «Единая Россия» набрала около 58% голосов, за КПРФ проголосовали чуть меньше 14% избирателей, за ЛДПР отдали свои голоса около 9%, за «Новых людей» — почти 8%. Замыкает пятерку «Справедливая Россия», собрав 5,1% голосов избирателей.
По мнению Калачева, был сломлен главный шаблон последних лет: высокая явка доказала, что общество не уклоняется от участия в выборах, как считалось ранее.
Калачев также отметил, что высокую активность граждан на избирательных участках спровоцировали попытки вмешаться в голосование из-за рубежа.
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