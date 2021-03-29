ЦИК России назвал сроки начала избирательной кампании

Глава ЦИК РФ Элла Памфилова сообщила, что избирательная кампания начнется в стране в конце июня. Об этом пишут «Известия».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что отсутствие фальсификаций на выборах важно для суверенитета и граждан. Он выразил уверенность, что «профессионализм Центризбиркома позволит провести федеральную избирательную кампанию на достойном уровне».

«Чтобы не было стыдно». Памфилова переизбрана главой ЦИК

Памфилова в очередной раз была переизбрана председатель ЦИК еще на пять лет. Заместителем председателя по-прежнему избрали Николая Булаева.



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ФОТО: РИА Новости//Сергей Гунеев
ТЕГИ:ВыборыИзбиратели ЦИКЭлла Памфилова
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