ЦИК России назвал сроки начала избирательной кампании
Глава ЦИК РФ Элла Памфилова сообщила, что избирательная кампания начнется в стране в конце июня. Об этом пишут «Известия».
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что отсутствие фальсификаций на выборах важно для суверенитета и граждан. Он выразил уверенность, что «профессионализм Центризбиркома позволит провести федеральную избирательную кампанию на достойном уровне».
Памфилова в очередной раз была переизбрана председатель ЦИК еще на пять лет. Заместителем председателя по-прежнему избрали Николая Булаева.
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