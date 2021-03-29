ЦИК России назвал сроки начала избирательной кампании

Глава ЦИК РФ Элла Памфилова сообщила, что избирательная кампания начнется в стране в конце июня. Об этом пишут «Известия».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что отсутствие фальсификаций на выборах важно для суверенитета и граждан. Он выразил уверенность, что «профессионализм Центризбиркома позволит провести федеральную избирательную кампанию на достойном уровне».