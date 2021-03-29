Новый состав ЦИК России на первом организационном заседании переизбрал Эллу Памфилову председателем комиссии. В ходе встречи также были назначены заместитель главы Центризбиркома, секретарь ЦИК и глава счетной комиссии. При этом текущий состав комиссии претерпел значительные изменения, обновившись наполовину.

«Вместе будем работать так, чтобы нам было не стыдно и чтобы избиратели поддерживали нас в том, что мы делаем», — сказала Памфилова после оглашения результатов тайного голосования.

Голосование не было безальтернативным – помимо Эллы Памфиловой, на пост главы комиссии баллотировался член ЦИК от ЛДПР Александр Курдюмов. Однако его итоги были предопределены: за Памфилову проголосовали 14 членов нового состава Центризбиркома, за Курдюмова был подан один голос.

Элла Памфилова возглавляет ЦИК с 2016 года, и под ее руководством работа комиссии претерпела существенные изменения, причем, в лучшую сторону. С ее приходом вырос и уровень доверия к работе Центризбиркома (тут уместно вспомнить, что до прихода в ЦИК Памфилова являлась Уполномоченным по правам человека в РФ, а до этого долгое время возглавляла Совет по правам человека при президенте). Повышение доверия россиян к выборам остается главной задачей ЦИК, - заявила Элла Памфилова:

«Будем продолжать работать на повышение доверия наших избирателей, наша главная цель – легитимность выборов, признание выборов нашими гражданами», - отметила Памфилова, добавив, что это касается не только подсчета голосов, но и остальных аспектов выборного процесса, в том числе регистрации и допуска кандидатов.

С «допуском кандидатов» особенно неловко вышло на выборах в Мосгордуму в 2019-м. До такой степени «неловко», что это вылилось в самые крупные акции протеста в Москве со времен Болотной. После тех выборов Элла Памфилова предложила внести ряд изменений в избирательное законодательство, в том числе изменить муниципальный и подписной фильтры, а также отменить досрочное голосование и открепительные удостоверения.

Нынешним парламентским выборам суждено состояться в таких условиях, которые ставят перед Эллой Памфиловой задачу пройти между Сциллой и Харибдой. Социально-экономическое положение в стране, осложненное последствиями коронакризиса, привело к тому, что уровень поддержки правящей партии «Единая Россия», по последним данным ВЦИОМ, составляет всего 29,3%. Это сопоставимо с уровнем доверия каждому из лидеров партий парламентской оппозиции: Владимир Жириновский – 28,8%, Геннадий Зюганов – 27,6, Сергей Миронов – 27,7%.

Либо «нужный» результат, либо доверие избирателей.

