ЦИК признал недействительными бюллетени в 14 субъектах
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова подтвердила восемь случаев вбросов бюллетеней на выборах. Такие нарушения зарегистрированы в шести регионах — Адыгее, а также Брянской, Ивановской, Кемеровской, Московской и Саратовской областях.
По словам главы Центризбиркома, всего признаны недействительными 7 465 бюллетеней в 14 субъектах, в том числе в Москве. Об этом пишет РИА Новости.
Сегодня в России завершается трёхдневное голосование. По последним данным, явка на выборах в Госдуму превысила 36%.
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