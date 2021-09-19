ЦИК признал недействительными бюллетени в 14 субъектах

Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова подтвердила восемь случаев вбросов бюллетеней на выборах. Такие нарушения зарегистрированы в шести регионах — Адыгее, а также Брянской, Ивановской, Кемеровской, Московской и Саратовской областях.

По словам главы Центризбиркома, всего признаны недействительными 7 465 бюллетеней в 14 субъектах, в том числе в Москве. Об этом пишет РИА Новости.

Сегодня в России завершается трёхдневное голосование. По последним данным, явка на выборах в Госдуму превысила 36%.


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Фото: cikrf.ru
ТЕГИ:ЦИК
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