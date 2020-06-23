ЦИК получила 70 обращений о принуждении к голосованию

Центральной избирательной комиссией уже получено не менее 70 обращений о принуждении к голосованию по поправкам к Конституции. Такую статистику обнародовала председатель ЦИК Элла Памфилова. По её словам, среди этих обращений жалобы на применение административного ресурса в данном вопросе, передают «Известия».

В комиссии также призвали средства массовой информации не использовать логотип Центризбиркома в любых материалах с агитацией за или против поправок в Основной закон. В противном случае появляется превратное мнение о заинтересованности ЦИК в определенном результате голосования, ставится под вопрос беспристрастность комиссии, подчёркивается в специальном заявлении.

Памфилова также рассказал, что Центризбирком получил более 3,7 миллиона заявок о голосовании по конституции по месту пребывания, отмечает Газета.ру. Приём таких заявок завершился в минувшее воскресенье, 21 июня. Как подчеркнула глава ЦИК, все граждане, подавшие такие заявления, автоматически удаляются из списка участников голосования по месту регистрации.

Голосование по поправкам в Конституцию будет проводится в течение недели с 25 июня, завершающий день 1 июля объявлен нерабочим с сохранением зарплаты.

