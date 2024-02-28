ЦИК подведет итоги выборов президента РФ не позднее 28 марта

Результаты выборов президента России будут объявлены не позднее 28 марта. Как пишет ТАСС, об этом заявил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Николай Булаев.

ЦИК: В досрочном голосовании приняли участие 43 622 человека

Он напомнил, что, согласно действующим законам, на определение результатов выборов отводится не более 10 дней после голосования.

«Легко считается, если я правильно считаю - 28 марта», - уточнил Булаев.

Ранее посол России в Канаде Олег Степанов заявил, что российские граждане, которые находятся в Канаде, смогут проголосовать на выборах президента РФ в российском посольстве в Оттаве, а также на территории генеральных консульств в Монреале и Торонто, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
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