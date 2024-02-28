ЦИК подведет итоги выборов президента РФ не позднее 28 марта

Он напомнил, что, согласно действующим законам, на определение результатов выборов отводится не более 10 дней после голосования.

«Легко считается, если я правильно считаю - 28 марта», - уточнил Булаев.

Ранее посол России в Канаде Олег Степанов заявил, что российские граждане, которые находятся в Канаде, смогут проголосовать на выборах президента РФ в российском посольстве в Оттаве, а также на территории генеральных консульств в Монреале и Торонто, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

