ЦИК: В досрочном голосовании приняли участие 43 622 человека

Досрочное голосование проходит с 25 февраля, напоминает Ura.ru. Участвовать в нем могут россияне в отдаленных и труднодоступных местностях, на судах, которые будут находиться в плавании. Голосование продлится до 14 марта.

По словам председателя комиссии, по состоянию на 27 февраля проголосовали уже 43 622 человека.

«Из них на избирательных участках, образованных в труднодоступных или отдаленных местностях — 40 008 избирателей, а на судах, которые в дни голосования будут находиться в плавании — 3 614 наших граждан», — отметила Памфилова.

