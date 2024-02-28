ЦИК: В досрочном голосовании приняли участие 43 622 человека
Свыше 43 тысяч избирателей приняли участие в досрочном голосовании на выборах президента России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Центризбиркома Эллу Памфилову.
Досрочное голосование проходит с 25 февраля, напоминает Ura.ru. Участвовать в нем могут россияне в отдаленных и труднодоступных местностях, на судах, которые будут находиться в плавании. Голосование продлится до 14 марта.
По словам председателя комиссии, по состоянию на 27 февраля проголосовали уже 43 622 человека.
«Из них на избирательных участках, образованных в труднодоступных или отдаленных местностях — 40 008 избирателей, а на судах, которые в дни голосования будут находиться в плавании — 3 614 наших граждан», — отметила Памфилова.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru