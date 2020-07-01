ЦИК опубликовал свежие данные о голосовании по поправкам в Конституцию РФ
1 июля 202016:52
В поддержку поправок в Конституцию РФ высказались 70,04% россиян РФ, против - 28,93%. Такие новые данные сообщает ЦИК России по итогам обработки 2,68% протоколов.
Об этом информирует РИА Новости.
Ранее стало известно, что за шесть дней явка россиян на голосование по изменению российской Конституции превысили 55%.
Напомним, голосование по внесению поправок в Конституцию РФ началось 25 июня и завершится 1 июля. Подсчет голосов во всех регионах начнется после 20:00 по местному времени.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru