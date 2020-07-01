ЦИК опубликовал свежие данные о голосовании по поправкам в Конституцию РФ

В поддержку поправок в Конституцию РФ высказались 70,04% россиян РФ, против - 28,93%. Такие новые данные сообщает ЦИК России по итогам обработки 2,68% протоколов.

Запашный: Голосовать нужно. За или против – дело каждого

Об этом информирует РИА Новости.

Ранее стало известно, что за шесть дней явка россиян на голосование по изменению российской Конституции превысили 55%.

Напомним, голосование по внесению поправок в Конституцию РФ началось 25 июня и завершится 1 июля. Подсчет голосов во всех регионах начнется после 20:00 по местному времени.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: cikrf.ru
ТЕГИ:Поправки ГолосованиеЦИККонституция РФ
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры