ЦИК опубликовал свежие данные о голосовании по поправкам в Конституцию РФ

Об этом информирует РИА Новости.

Ранее стало известно, что за шесть дней явка россиян на голосование по изменению российской Конституции превысили 55%.

Напомним, голосование по внесению поправок в Конституцию РФ началось 25 июня и завершится 1 июля. Подсчет голосов во всех регионах начнется после 20:00 по местному времени.

