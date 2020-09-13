Врио главы НАО Бездудный избран губернатором региона

Кандидатуру врио главы Ненецкого автономного округа Юрия Бездудного на пост губернатора региона на открытом голосовании депутатов законодательного собрания НАО поддержали большинство парламентариев, передаёт ТАСС.

На досрочных выборах в России существенных нарушений не зафиксировано

«По итогам открытого голосования большинством голосов депутатов — 14 — губернатором Ненецкого округа избран Бездудный Юрий Васильевич», — цитирует председателя заксобрания Александра Лутовинова RT.

Напомним, 13 сентября, в единый день голосования, завершатся свыше 9 тысяч избирательных кампаний всех уровней. Кандидаты борются более чем за 78 тысяч депутатских мандатов и выборных должностей. В соответствии с решением ЦИК, 11 и 12 сентября также организовано досрочное голосование.

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ФОТО: Собрание депутатов Ненецкого автономного округа/ Екатерина Шутяк
ТЕГИ:ВыборыНенецкий АОГубернатор
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