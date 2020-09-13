Врио главы НАО Бездудный избран губернатором региона

«По итогам открытого голосования большинством голосов депутатов — 14 — губернатором Ненецкого округа избран Бездудный Юрий Васильевич», — цитирует председателя заксобрания Александра Лутовинова RT.

Напомним, 13 сентября, в единый день голосования, завершатся свыше 9 тысяч избирательных кампаний всех уровней. Кандидаты борются более чем за 78 тысяч депутатских мандатов и выборных должностей. В соответствии с решением ЦИК, 11 и 12 сентября также организовано досрочное голосование.

