ЦИК окончательно утвердил результаты голосования по Конституции
ЦИК России в пятницу, 3 июля, подписал протокол об итогах общероссийского голосования по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ. Таким образом
Комиссия зафиксировала итоговую явку по стране на уровне 67,97% - проголосовали более 74 миллионов человек. Предложенные поправки поддержали 57 миллионов человек, или 77,92% проголосовавших, сообщает Ura.ru.
По оценке председателя ЦИК Эллы Памфиловой, легитимность и прозрачность прошедшего голосования неоспорима. Серьёзных нарушений Центризбирком не выявил.
Ранее сенатор Андрей Клишас сообщил, что поправки в Конституции РФ вступают в силу и подлежат публикации после подведения официальных итогов ЦИК, отмечает телеканал «360». Поправки будут включены в текст Основного закона соответствующим указом президента РФ Владимира Путина.
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